شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة فرصة للنساء لاستخدام مدارس تعليم القيادة للرجال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر، أن العام القادم سيشهد توسعا في إنشاء مدارس تعليم القيادة للنساء بمختلف المناطق في المملكة. كشفت مصادر، أن العام القادم سيشهد توسعا في إنشاء مدارس تعليم القيادة للنساء بمختلف المناطق في المملكة. وسوف تتاح الفرصة للنساء لاستخدام مدارس تعليم القيادة للرجال خلال فترات محددة بإشراف مدربات سعوديات. ويأتي ذلك بهدف تخفيف الزحام على المدارس النسائية، وتمكينهن من الحصول على الرخص واستخراجها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتاحة فرصة للنساء لاستخدام مدارس تعليم القيادة للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.