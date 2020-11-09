شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الخبز مجانًا للمحتاجين في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

بادر صاحب مخبز في الجوف، بعرض الخبز بالمجان لمن لا يملك مالا للشراء.

وقال صاحب المخبز ويدعى " محمد العلي " خلال برنامج " الراصد "، إن فعل الخير لم يقتصر عليه فقط، مشيرا إلى أن بعض الزبائن يقدمون أموالا للمخبز للمساهمة في تقديم الخبز بالمجان للمحتاجين.

وأشار العلي أنه يحرص من خلال تجربته في فتح المخبز، على إنتاج الخبز بدون إضافات أو محسنات.