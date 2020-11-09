شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..سيول جارفة في العلا مع تواصل الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شهدت العلا بالمدينة المنورة، سيولا جارفة، اليوم الاثنين، تزامنا مع استمرار هطول الأمطار.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، تنبيها بهطول أمطار رعدية على المدينة المنورة تشمل: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع.

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وتبدأ الحالة المطرية من الحادية عشر صباحا وتستمر حتى الثامنة مساء.