شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..سيول جارفة في العلا مع تواصل الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):شهدت العلا بالمدينة المنورة، سيولا جارفة، اليوم الاثنين، تزامنا مع استمرار هطول الأمطار.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، تنبيها بهطول أمطار رعدية على المدينة المنورة تشمل: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع.
وتبدأ الحالة المطرية من الحادية عشر صباحا وتستمر حتى الثامنة مساء.
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