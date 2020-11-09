شبكة مدفوعات فيسبوك FastPay أسرع 7 مرات من شبكة فيزا

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يقترح بحث شارك في تأليفه علماء في قسم Novi – محفظة فيسبوك الرقمية – نظامًا لتحويل الأموال يسمى FastPay.

وتزعم شركة فيسبوك أنه يمكن استخدام نظامها لمدفوعات العملة المشفرة، أو كبُنية أساسية لدعم مدفوعات التجزئة بالعملات الورقية.

وتمكّن الفريق في التجارب من تحقيق تأكيد داخل القارة بأقل من 100 ميلي في الثانية وأكثر من 80000 معاملة في الثانية، مع ما يصل إلى 20 سلطة دفع مختلفة.

وبينما تَعد تقنية البلوك تشين بتمكين التطبيقات، مثل: المحافظ الشخصية والمعاملات الخاصة، فإن طبيعتها المفتوحة والموزعة جاءت بتكلفة عالية في الأداء، وقابلية للتوسع مشكوك فيها.

وأشار بنك التسويات الدولية إلى الغموض المتعلق بنهاية التسوية كأحد العوائق الرئيسية التي تحول دون اعتماد البلوك تشين.

ويهدف نظام FastPay إلى حل هذه المشكلة من خلال تمكين السلطات من الاحتفاظ بشكل مشترك بأرصدة الحسابات وتسوية مدفوعات التجزئة المموّلة سابقًا بين الحسابات.

ويدعم النظام تأكيد زمن الانتقال بأقل من ثانية واحدة، وهو مناسب لمدفوعات نقاط البيع المادية، مع توفير سعة قابلة للمقارنة بأحجام شبكة بطاقات البيع بالتجزئة القصوى والتسوية الإجمالية في الوقت الفعلي.

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وكتب المؤلفون المشاركون: يقضي نظام FastPay على المخاطر الائتمانية،ويزيل الحاجة إلى البنوك الوسيطة والعقود المالية المعقدة فيما بينها لامتصاص هذه المخاطر، ويمكن أن يستوعب FastPay القدرات العشوائية من خلال بُنى التجزئة الفعالة في كل سلطة.

ويقول الباحثون: إن بناء اختبار تنفيذ FastPay عبر AWS تطلّب نحو شهرين من العمل لثلاثة مهندسين، مع خادم يتضمن 96 معالجًا افتراضيًا عبر Intel Xeon Platinum 8175، وذاكرة بحجم 384 جيجابايت.

ودعم FastPay ما يصل إلى 160000 معاملة في الثانية تحت حمولة إجمالية قدرها 1.5 مليون معاملة – أي نحو سبعة أضعاف أعلى معدل للمعاملات لشبكة مدفوعات Visa.

وكان FastPay فعالاً في اختبار زمن الوصول أثناء أوامر النقل والتأكيد، بحيث كان وقت الاستجابة أقل من 200 ميلي في الثانية لعميل على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ونحو 50 ميلي في الثانية لعميل واحد في المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم فيسبوك: إن FastPay عبارة عن بحث تجريبي في بروتوكول المدفوعات.

وكتب الباحثون: يمكن استخدام FastPay كسلسلة جانبية لأي عملة مشفرة ،مع ضمانات معقولة وقدرة كافية على البرمجة.

وقالوا: إن أداء وقوة FastPay يتجاوزان أحدث ما توصل إليه العلم ويتفوق عليهما، ويؤكدان أن الابتعاد عن الحلول المركزية له مزايا كبيرة.

Source aitnews

