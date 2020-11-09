حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين في المملكة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم الإثنين في مناطق المملكة.
وتوقّعت الهيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية؛ حائل، القصيم والجوف.
كما توقّعت الأرصاد هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منهما، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 36 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 11 درجة مئوية في تبوك.
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