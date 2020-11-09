نقل مصلى ركعتي سنة الطواف إلى الدور الأرضي بالمسجد الحرام.. تعرف على السبب

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الأحد، بنقل مصلى ركعتي سنة الطواف إلى الدور الأرضي بالمسجد الحرام.

وأكد السديس أن ذلك يأتي مواكبة لزيادة أعداد المعتمرين في المرحلة الثالثة، ولتفعيل جميع مسارات المطاف وضمان انسيابية الحركة.

فيما واصلت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تقديم خدماتها، المعنية بإنهاء إجراءات دخول المعتمرين القادمين إلى المملكة من الخارج، إذ أنهت اليوم جميع إجراءات دخول ضيوف الرحمن القادمين من دولة إندونيسيا، ضمن المرحلة الثالثة لعودة العمرة تدريجيًّا التي بدأت الأحد الماضي.

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وأوضح مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد استمرار الجوازات في إنهاء جميع إجراءات دخول المعتمرين القادمين من الخارج، مؤكدًا تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتسخير الإمكانيات لخدمتهم على أكمل وجه، وبكل يسر وسهولة.

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