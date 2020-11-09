السعودية اليوم / الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا



شنغهاي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الصين على مدار الـ24 ساعة الأخيرة 33 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان لها اليوم أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي المسجل لإصابات الفيروس المؤكدة في البلاد يبلغ حتى الآن 86 ألفًا و 245 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4634.

// انتهى //

06:55ت م

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شنغهاي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت الصين على مدار الـ24 ساعة الأخيرة 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19).وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان لها اليوم أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي المسجل لإصابات الفيروس المؤكدة في البلاد يبلغ حتى الآن 86 ألفًا و 245 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4634.// انتهى //06:55ت م0006

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