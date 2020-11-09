السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل عن 126 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وكالة كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس

ومن بين الـ 126 إصابة الجديدة، كانت 99 إصابة محلية و27 إصابة وافدة من الخارج.

// انتهى //

06:43ت م

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سيئول 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وكالة كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27,553.ومن بين الـ 126 إصابة الجديدة، كانت 99 إصابة محلية و27 إصابة وافدة من الخارج.// انتهى //06:43ت م0005

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