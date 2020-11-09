ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 967825



مكسيكو سيتي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 5887 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

06:41ت م

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مكسيكو سيتي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 5887 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و219 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 967825 وحالات الوفاة إلى 95027.وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //06:41ت م0003

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