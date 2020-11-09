السعودية اليوم / مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم

عام / مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس

الأحد 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

05:58ت م

0246



www.spa.gov.sa/2154823 الأحد 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس05:58ت م0246

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.