السعودية اليوم / محافظ صامطة يتفقد منتزه الوادي



صامطة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

تفقد محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة ،اليوم ، منتزه الوادي بشمال المحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية.

واستمع المحافظ، خلال الجولة، من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي بن منيف، إلى شرح عن المنتزه والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة والقرى التابعة لها.

وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على المرافق العامة وصيانتها وحمايتها من العبث والسلوكيات التي من شأنها تشويه المنظر الحضاري ،إضافة إلى المتابعة الدائمة لكل ما من شانه راحة المواطن والمقيم وتمتعه بالخدمات المقدمة له.

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03:17ت م

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