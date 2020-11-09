السعودية اليوم / تسجيل أكثر من مليون و 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفريقيا



أديس أبابا 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل مليون و 870 ألفًا و 348 إصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في أفريقيا بلغ 44 ألفًا و 849 حالة وفاة.

// انتهى //

02:13ت م

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أديس أبابا 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل مليون و 870 ألفًا و 348 إصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية حتى بعد ظهر اليوم.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في أفريقيا بلغ 44 ألفًا و 849 حالة وفاة.// انتهى //02:13ت م0234

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