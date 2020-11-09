السعودية اليوم / مصر تسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر 239 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء أرتفع إلى 100342 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 6368 حالة وفاة.

// انتهى //

01:27ت م

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القاهرة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 109201 حالة .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء أرتفع إلى 100342 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 6368 حالة وفاة.// انتهى //01:27ت م0232

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