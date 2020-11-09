شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مسن يتدبر القرآن الكريم ويبكي من خشية الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ظهر مواطن مسن، في أحد المساجد، جالسا يتلو القرآن الكريم، واستوقفته آية من سورة لقمان.
ووثق مقطع فيديو، تدبر المسن لمعاني الآيات، حيث بدا وكأنه يُفهّم نفسه القرآن ويرد بالآيات على بعضها البعض.
وتوقف عن القراءة عند الآية 6 من سورة لقمان: "قُلْ أَنـزلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ "، وأخذ يبكي من خشية الله.
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