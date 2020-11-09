بالفيديو..تحرير مخالفات رفع الموسيقى وارتداء ثوب النوم بمكان عام بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):حرر عدد من عناصر الشرطة في جدة، عدة مخالفات، خلال جولة لهم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالنظام.
وتم تحرير مخالفات رفع صوت الموسيقى، وارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة، وعدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.
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