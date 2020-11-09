شكرا لمتابعة خبر عن محكمة ترفض تعويض مواطن عن قيمة بضاعة معسل بدواعي " المال المحرم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رفضت محكمة طلب مواطن بالتعويض عن قيمة معسلات لم يقم المدعي عليه بإيصالها كما اتفق معه. رفضت محكمة طلب مواطن بالتعويض عن قيمة معسلات لم يقم المدعي عليه بإيصالها كما اتفق معه. واعتبرت المحكمة بضاعة المعسل، من قبيل المال المحرم. واستند القاضي إلى القاعدة العامة عند العلماء، بأن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها.

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