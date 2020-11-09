شكرا لمتابعة خبر عن " الكهرباء " تعتذر عن تعريض حياة مواطن للخطر بسبب انقطاع التيار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعتذرت الشركة السعودية للكهرباء، عن انقطاع التيار الكهربائي عن مواطن مريض، ما كاد يتسبب في تعريض حياته للخطر.

وقالت الشركة في اعتذارها، إنه تبين أن المقاول استبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي للمشترك، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكدت الشركة أن ذوي الحاجات الماسة التي تعتمد حياتهم على أستخدام أجهزة موصلة بالكهرباء لهم أولوية.

وأضافت: " نحث ذوي الحاجات الخاصة لتسجيلهم عبر خدمة اطمئن لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة " .