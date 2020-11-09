︎ .

الوصول إلى صفر تعامل مع ⁧‫تركيا‬⁩ هدف نقترب منه ولله الحمد وأثرها نراه يوميًا على ⁧‫الليرة التركية‬⁩ ، مقال ياسين اقطاي وهو مستشار ⁧‫اردوغان‬⁩ يؤكد أن المعاناة وصلت إلى أعلى الهرم.





كانت هذه تفاصيل خبر الشعب يريدها #صفر_تعامل_مع_تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.