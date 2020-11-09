أخبار السعودية اليوم.. أسعار البنزين الجديدة لشهر نوفمبر تبدأ التطبيق صباح الأربعاء.. ووزارة الصحة تحذر من الموجة الثانية لكورون...

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، الموافق 8 نوفمبر 2020م منها: أسعار البنزين الجديدة لشهر نوفمبر بين ترقب المواطنين وإعلان «أرامكو» تبدأ صباح الأربعاء، ووزارة الصحة تحذر من الموجة الثانية لكورونا، ورياح مثيرة وأمطار رعدية بمناطق عدة غدًا الاثنين.

يبدأ العمل بها صباح الأربعاء..أسعار البنزين الجديدة لشهر نوفمبر بين ترقب المواطنين وإعلان «أرامكو»

يترقب المواطنون والمقيمون بشغف بالغ ما سوف تعلنه شركة أرامكو بشأن الأسعار الجديدة للبنزين، مساء الثلاثاء المقبل، والتي سيتم العمل بها بداية من صباح الأربعاء، 11 نوفمبر.

«الصحة» تحذر من الموجة الثانية لكورونا.. وتشدد على هذا الإجراء

أعلنت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن العالم يقترب من تسجيل 50 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

بالصور.. أمير الرياض يفتتح المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع.. والإعلان عن جائزة قيمتها مليون ريال

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم, المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل» في نسخته الأولى ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وتنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» والأمانة السعودية لمجموعة العشرين ووجه المقام السامي بإقامته كل عامين.

مصادر لعاجل: التعليم تستقطب كوادر للعمل من الحاصلين على مؤهلات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات

علمت عاجل من مصادرها، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية بشأن استقطاب كوادر.

يوفر 858 وحدة بأسعار من 426 إلى 608 ألف ريال.. «الوطنية للإسكان» تُطلق مشروع «سما جدة» في «خيالا»

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع سما جدة ضمن مشاريع خيالا بحي الحمدانية شمال محافظة جدة، أحد المشاريع السكنية تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع مطورين فرعيين، ويمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بمحافظة جدة، أو عبر منصة وتطبيق «سكني» من خلال الرابط:

الأرصاد عن طقس الاثنين: رياح مثيرة وأمطار رعدية بهذه المناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الاثنين؛ لافتة إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبقها رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف».

«الزكاة والدخل»: رسوم الامتياز التجاري من مصادر الأموال التي تضاف إلى الوعاء الزكوي

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، موقف أصحاب المنشآت إذا كان عليهم ديون ومدى اعتبارها من الوعاء الزكوي من عدمه.

«الأحوال المدنية»: عدم تجديد الهوية الوطنية بهذا الموعد يعرضك للغرامة وتعطيل مصالحك

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

«شؤون الحرمين» ترصد مخالفي الإجراءات الاحترازية والظواهر السلبية بالمسجد الحرام

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برصد الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام.

التقاعد تُطلق تطبيقها الجديد وتطالب عملاءها بسرعة التحديث.. تعرف على مزاياه

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، إطلاق تطبيقها للأجهزة الذكية بإصداره الجديد، والذي يعمل على كل الأجهزة اللوحية الذكية بمختلف أنظمة التشغيل iOS وAndroid، داعية عملاءها إلى المسارعة بتحديث التطبيق للاستفادة من خصائصه المميزة.

بالصور.. البريد السعودي يصدر بطاقة وطابعًا تذكاريًا عن «كأس السعودية 2021» لسباق الخيل

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعًا بريديًا من فئة «3 ريالات»، وبطاقة بريدية من فئة «5 ريالات» عن «كأس السعودية 2021» لسباق الخيل التي تلاقي اهتمامًا خاصًا وتعدّ تراثًا سعوديًا أصيلًا، وذلك بالتنسيق مع نادي سباقات الخيل.

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