وزير التعليم: إطلاق مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة لدعم مستقبل الأبناء

قال الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، أن المملكة اعتلت قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى.

وأوضح وزير التعليم خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للموهبة والإبداع، أن تقرير نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالميـة 2020 أوضح أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي شهد أداءها تقدمًا هذا العام.

وأكد وزير التعليم، أن المملكة أجرت تغييرات ضرورية على نظامها التعليمي، من خلال تفعيل التعلم عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وأبان وزير التعليم، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرات المتعلقة ببرنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتحقيق أفضل تعليم وتدريب للموهوبين.

وأضاف وزير التعليم أن هدف الوزارة زيادة نسبة الطلاب الموهوبيـن الحاصليـن على الأوسمة والميداليات والمراكز المتقدمة في المسابقات الدولية، بما يتوافق مع رؤية 2030.

وشدد وزير التعليم، على أن استراتيجية الاستثمار في المواهب لها أولوية رئيسية لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، خصوصًا قطاعات المال والاتصالات والطاقة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

ونوّه وزير التعليم، بأن الوزارة عقدت شراكات عالمية ومحلية؛ دعمًا لتنمية الإبداع والابتكار للطلاب والطالبات، مشيرًا إلى إطلاق مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة بهدف دعم مستقبل أبنائنا وبناتنا، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل.

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