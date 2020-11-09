بالفيديو.. وصول الدفعة الثالثة من معتمري إندونيسيا إلى العاصمة المقدسة.. وخضوعهم للعزل الطبي 3 أيام

وصلت، مساء اليوم، الدفعة الثالثة من معتمري الخارج القادمين من جمهورية إندونيسيا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

ومع وصول المعتمرين الإندونيسيين إلى العاصمة المقدسة بدأ تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية المنظمة لهم، وذلك بخضوعهم للعزل الطبي المحدد بثلاثة أيام، قبل أدائهم مناسك العمرة، في أحد الفنادق التي جهزت لهذا الشأن، إذ روعي في التجهيزات أن تكون وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحتهم.

من جهتها أكدت وزارة الحج والعمرة، أنها سخرت إمكاناتها كافة؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ورفعت من مستوى جاهزيتها لخدمتهم، ومن ذلك تهيئة الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع؛ بهدف متابعة رحلة المعتمرين والتأكد من أدائهم لمناسك عمرتهم وعباداتهم في الحرمين الشريفين في أجواء آمنة وصحية وروحانية.

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مشاهد من وصول المعتمرين من دولة اندونيسيا إلى #مكة_المكرمة لقضاء فترة العزل الصحي الآمن قبل أداء مناسك العمرة بإذن الله ..نسأل الله لهم القبول ...

⁧#مشاعر_العمره pic.twitter.com/XT2idU2z0a — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 8, 2020

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