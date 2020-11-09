بالصور.. ماذا فعل بايدن في أول أيامه كرئيس منتخب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أول يوم له بعد إعلان فوزه بنفس الطقوس التي اعتاد على القيام بها يوميًا.
وبدا اليوم كأي يوم "أحد" آخر، باستثناء الحشد الضخم من وسائل الإعلام التي تواجدت بالقرب من مدخل الكنيسة؛ تحسبًا لوصول بايدن.
وشوهد الرئيس وابنته آشلي وحفيده هانتر (14 عامًا) وهم يدخلون كنيسة "سانت جوزيف" في ويلمنجتون بعد وقت قصير من بدء القداس الساعة الـ١٠.٣٠ صباحًا، حيث يصل عادةً بايدن متأخرًا قليلاً ويغادر قبل بضع دقائق حتى لا يزعج وجود عملاء الخدمة السرية بقية الحضور.
وبعد انتهاء القداس، قام بايدن (77 عامًا) وعائلته بزيارة قبر نجله الراحل "بو" ووالد هانتر، والمدفون في مقبرة الكنيسة.
وقام بايدن باحتضان هانتر وهو يقف فوق القبر لإحياء ذكرى "بو"، المدعي العام السابق لولاية ديلاوير الذي توفي بسرطان المخ عن 46 عامًا في عام 2015.
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