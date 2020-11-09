شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأمريكا.. علاقات راسخة لا تتأثر بتغير الرؤساء والان نبدء بالتفاصيل

_مصالح متبادلة في المجال الاقتصادي والتعاون العسكري والأمني

_تقارب في وجهات النظر إزاء القضايا الدولية والمصالح المشتركة

_ تعاون أمني كان له دور فعّال في إنقاذ أرواح الأمريكيين والسعوديين

تتسم العلاقات السعودية الأمريكية، بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التى ترتكز على المصالح المتبادلة، وظلت العلاقة راسخة على مدى عقود طويلة رغم التقلبات الجيوسياسية وتعاقب الرؤساء الأمريكيين، والاختلاف في العادات والتقاليد.

وعلاقة المملكة بالولايات المتحدة علاقة استراتيجية وتاريخية، ولم تتأثر بتغير الرؤساء السابقين ولا بتداول السلطة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

ويحكم استمرارية العلاقات بين البلدين مصالح متبادلة في المجال الاقتصادي والاستثمار، إضافة إلى التعاون العسكري والأمني.

وتستند العلاقات بين البلدين على الاحترام المتبادل والتقارب في وجهات النظر إزاء القضايا الدولية والمصالح المشتركة ذات البعد الاستراتيجي.

وستمضي المملكة في علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن الرئيس أو الحزب الفائز بالانتخابات.

وأكدت المملكة والولايات المتحدة التزامهما بالشراكة الأمنية والاقتصادية، وعزمهما مواصلة العمل لزيادة تعزيز الشراكة لصالح كلا البلدين والمنطقة وتعميقها، والمحافظة على علاقاتهما المؤسساتية المتينة، وتطوير التعاون الأمني والاقتصادي.

ويتفق البلدان على أن تعاونهما الأمني والاستخباري كان له دور فعّال في إنقاذ أرواح لا حصر لها من الأمريكيين والسعوديين، وآخرين كثر، في قتالهما المستمرّ ضد الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرّفة، بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي ووكلائه وشركائه.

وأسهم تعاون البلدين كثيراً، ولا يزال يُسهم، في تحقيق الاستقرار والنمو الإقليميَّين، وفي الازدهار الاقتصادي العالمي.

ويرى مراقبون أن ما حافظ على قوة الشراكة المستمرة منذ ثمانية عقود بين البلدين هو المهمة المشتركة في التقريب بين الأمم والشعوب، وحرصهما قبل كل شيء على السلم والأمن، واعتماد الحوار والدبلوماسية والتفاوض لحل الأزمات.

وتنظر المملكة إلى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية على أنها مستدامة؛ فهي قائمة منذ 75 عاماً، ومرت ببعض الأوقات الصعبة؛ ولكنها استمرت في تقديم الكثير من القيم النبيلة.