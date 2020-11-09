شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ملك كمبوديا ورئيس تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق، اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة د. جون بومبي جوزيف ماقوفولي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

وقال الملك المفدى: «بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح، ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة د. جون بومبي جوزيف ماقوفولي،، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

وقال سمو ولي العهد: «بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسعدني أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لكم، والتقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق».