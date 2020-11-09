شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية وتعيين 181 قاضيا بوزارة العدل والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 181 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل المولى -عز وجل- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.