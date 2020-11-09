شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف مستفيد من طلب الاستئناف عبر «معين» والان نبدء بالتفاصيل
الجدير بالذكر أن منصة معين الإلكترونية تحوي عددًا من الخدمات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، وفق بيئة رقمية تسهم في تيسير إجراءات التقاضي في إطار تقني متقدم بما يتواكب مع البنية الرقمية المعاصرة، تحقيقًا للجودة المطلوبة، وسعيًا لرضا المستفيدين، وتمكينًا لوصولهم لخدمات ديوان المظالم في أي وقت وفي أي مكان.
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