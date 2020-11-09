شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع «الكاظمي» والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة.

وناقش الطرفان، خلال استقبال «الكاظمي»، وزير البيئة والمياه والزراعة، الذي يزور العراق والوفد المرافق في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية الاستقبال، نقل «الفضلي»، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-، فيما حمّله «الكاظمي» تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. من جانب آخر، التقى وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءين وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والعراقي.