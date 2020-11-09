شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزاري يصل إلى بغداد تحضيرا لمجلس التنسيق السعودي العراقي والان نبدء بالتفاصيل

بدأ وفد وزاري سعودي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي أمس زيارة رسمية لجمهورية العراق الشقيقة يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وستعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويضم الوفد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل م. صالح الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الكريم الخليفي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، ورئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.