شكرا لقرائتكم خبر عن مليار ريال لمشروعات طرق جديدة بجازان والان نبدء بالتفاصيل
كما شملت مشروع رفع مستوى طريق «الداير - الطرف - جلة الحياة» المجموعة الثالثة، بطول 4 أربعة كيلومترات، ومشروع طريق «اللحجة/ السودة/ هلوة»، بطول 4 أربعة كيلومترات، ومشاريع الطرق الزراعية المجموعة العشرين، والذي يتضمن طريق المحنية المذنب، وتخدم قرى صدر جورى، وطريق «الجوف، الأحواش» والذي يسهم في ربط محافظة العيدابي بمحافظة هروب، وطريق جبل نعمة بطول 22.5 كيلو متر.
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