شكرا لقرائتكم خبر عن مليار ريال لمشروعات طرق جديدة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، بحضور وزير النقل م.صالح الجاسر، عددا من مشاريع الطرق، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار و5 ملايين ريال وبإجمالي أطوال 190 كيلو مترا. وشملت المشروعات التي تم تدشينها بقاعة الاجتماعات بالإمارة، مشروع الطرق المؤدية لمواقع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بمنطقة جازان، ومشروع استكمال بعض الطرق بمنطقة جازان «المجموعة الأولى»، وطريق «صبيا - العيدابي» بطول 68 كيلومترا، ومشروع الطرق الزراعية بمنطقة جازان المجموعة الـ 24، الذي يتضمن رفع مستوى طريق الداير الطرف جلة الحياة المرحلة الأولى بطول 3.8 كيلومتر، ومشروع طريق الصهاليل بمحافظة هروب بطول يزيد على 5 كيلومترات.

كما شملت مشروع رفع مستوى طريق «الداير - الطرف - جلة الحياة» المجموعة الثالثة، بطول 4 أربعة كيلومترات، ومشروع طريق «اللحجة/‏ السودة/‏ هلوة»، بطول 4 أربعة كيلومترات، ومشاريع الطرق الزراعية المجموعة العشرين، والذي يتضمن طريق المحنية المذنب، وتخدم قرى صدر جورى، وطريق «الجوف، الأحواش» والذي يسهم في ربط محافظة العيدابي بمحافظة هروب، وطريق جبل نعمة بطول 22.5 كيلو متر.