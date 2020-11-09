اخبار السعوديه

مليار ريال لمشروعات طرق جديدة بجازان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مليار ريال لمشروعات طرق جديدة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، بحضور وزير النقل م.صالح الجاسر، عددا من مشاريع الطرق، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار و5 ملايين ريال وبإجمالي أطوال 190 كيلو مترا. وشملت المشروعات التي تم تدشينها بقاعة الاجتماعات بالإمارة، مشروع الطرق المؤدية لمواقع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بمنطقة جازان، ومشروع استكمال بعض الطرق بمنطقة جازان «المجموعة الأولى»، وطريق «صبيا - العيدابي» بطول 68 كيلومترا، ومشروع الطرق الزراعية بمنطقة جازان المجموعة الـ 24، الذي يتضمن رفع مستوى طريق الداير الطرف جلة الحياة المرحلة الأولى بطول 3.8 كيلومتر، ومشروع طريق الصهاليل بمحافظة هروب بطول يزيد على 5 كيلومترات.

كما شملت مشروع رفع مستوى طريق «الداير - الطرف - جلة الحياة» المجموعة الثالثة، بطول 4 أربعة كيلومترات، ومشروع طريق «اللحجة/‏ السودة/‏ هلوة»، بطول 4 أربعة كيلومترات، ومشاريع الطرق الزراعية المجموعة العشرين، والذي يتضمن طريق المحنية المذنب، وتخدم قرى صدر جورى، وطريق «الجوف، الأحواش» والذي يسهم في ربط محافظة العيدابي بمحافظة هروب، وطريق جبل نعمة بطول 22.5 كيلو متر.

كانت هذه تفاصيل خبر مليار ريال لمشروعات طرق جديدة بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"