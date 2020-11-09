شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء 30 دولة يبحثون مستقبل علاجات العمود الفقري والان نبدء بالتفاصيل

تعقد مجموعة العمود الفقري «20 SPINE 20»، اجتماعها الافتتاحي بالرياض يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بمشاركة مختصين من 30 دولة، و29 جمعية مهنية علمية، إضافة إلى المجلة العلمية GLOBAL SPINE JOURNAL. ويستهدف الاجتماع الممارسين الصحيين المحليين والعالميين، ومسؤولي الرعاية الصحية المتخصصين في العمود الفقري، إلى جانب المنظمات غير الحكومية. ويتضمن الاجتماع برنامجاً علمياً يتكون من 8 ندوات علمية، تناقش الموضوعات المتعلقة بالعمود الفقري، منها الشيخوخة، وإصابات الحبل الشوكي، والعمود الفقري في مراحل الطفولة والمراهقة، ومعايير البرامج التعليمية المتعلقة بهذا الشأن، إضافة إلى حالات الإعاقة الناتجة عن إصابات العمود الفقري. ويهدف الاجتماع لتحسين الرعاية الصحية لمصابي العمود الفقري على المستوى العالمي، وتخفيف الأعباء المالية على الأنظمة الصحية، من خلال الخضوع لمراحل العلاج الطويلة. وسبق هذا الاجتماع ندوة بمشاركة 6 دول ترأستها المملكة، قدمتها المجموعة في قمة مجموعة التواصل للمجتمع المدني «C20» في أكتوبر الماضي، جرى خلالها تسليط الضوء على أهمية الرعاية الصحية لاضطرابات العمود الفقري، التي تركز على جودة الرعاية الصحية، بأقل التكاليف؛ لتخفيف الأعباء على الأنظمة الصحية عالمياً. يذكر أن مجموعة العمود الفقري 20، تأسست عام 2019م بمبادرة من الجمعية السعودية للعمود الفقري، والجمعية الأمريكية والجمعية الألمانية والجمعية الأوروبية، قد سجلت في مجموعة التواصل بمجموعة العشرين. ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، تهدف لتحسين الرعاية الصحية لمرضى العمود الفقري في المجتمع الدولي، إضافة إلى حصول المرضى على الرعاية المثالية في مناطق إقاماتهم، وسيجري رفع توصيات الاجتماع لقادة مجموعة العشرين؛ سعياً للوصول إلى أصحاب القرار في معظم دول العالم.

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