شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل للأهالي: أبوابي مفتوحة لاستقبال مقترحاتكم والان نبدء بالتفاصيل
وناقش الوزير أبرز التحديات التي تواجههم، للارتقاء بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لجميع المستفيدين، مؤكدًا خلال اللقاء أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، وأبرز المعوقات التي تواجههم لمباحثاتها ووضع الحلول المناسبة لها. جاء هذا اللقاء في إطار حرصه على رفع مستوى الشفافية من خلال التواصل مع المواطنين، وتلمس احتياجاتهم لدراستها وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.
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