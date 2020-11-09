شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان»: خطوات رائدة نحو التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد في مقر الهيئة بالرياض أمس، عددا من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. واستعرض جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وَفْقاً لرؤية المملكة 2030.

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