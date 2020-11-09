شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة عالية الحساسية في 178 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ إدارة الأمن والسلامة المدرسية بقطاعيها «البنين – والبنات»، التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، قريبًا، تنفيذ مشروع تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة، في 178 مدرسة بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن مرحلتها الأولى.

وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى أن مشروع كاميرات المراقبة بالمدارس، يأتي امتدادًا لخارطة البرامج والمشاريع التي تضطلع بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية، وبما يحقق الأهداف المنشودة، التي ترسم خطوطها العريضة وزارة التعليم؛ لتهيئة البيئة المدرسية وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة، التي تنعكس على أداء سير العملية التعليمية.

ونبه الباحص بأن المشروع يتضمن تركيب كاميرات مراقبة شبكية عالية الحساسية تعمل ليلًا ونهارًا، وتحتوي على خاصية كاشف للحركة، مشيراً في الوقت نفسه إلى سعي تعليم المنطقة في تغطية جميع مدارسه بكاميرات المراقبة في المراحل القادمة ضمن جدولة زمنية.