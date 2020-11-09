شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: القطاع الخاص شريك محوري في صناعة التحول والان نبدء بالتفاصيل

عبر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، عن تفاؤله بمستقبل قطاع الأعمال، في ظل إقبال الشباب والشابات على خوض غماره، والاستفادة من حزم الدعم التي تقدمها أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد سموه، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، يرافقه رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية فهد الفراج، والنائبتان لمجلس شابات الأعمال دلال الرحمة نائبا أول، وأسماء الجعيب نائبا ثانيا، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، أن القطاع الخاص شريك محوري في صناعة التحول، وتنويع القاعدة الاقتصادية، والإسهام الفاعل في تحقيق التنمية.

وأوضح سموه أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المساهم الرئيس في تحقيق هذه المستهدفات، بقدرتها على الاستجابة للتغيرات، ومواكبة متطلبات الأسواق، والتكيف مع التطور التقني المتسارع الذي تشهده أسواق العالم والمملكة.

وأشار إلى أهمية رفد رواد الأعمال وشباب وشابات الأعمال بالمعرفة اللازمة في متغيرات قطاع الأعمال، وتقديم برامج الاستشارات والشراكات، وغيرها من المبادرات التي تعود عليهم بالنفع والمعرفة لفهم أفضل للسوق ومتطلباته، متمنياً سموه لمنسوبي المجلسين التوفيق.

واطلع سموه على توصيات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020، الذي عقدته غرفة الشرقية الأسبوع الماضي برعاية سموه ومشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين محلياً وعالمياً.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، باسمه وباسم منسوبي غرفة الشرقية، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لأنشطة الغرفة، معرباً عن ثقته أن مجتمع الأعمال بدعم سمو أمير الشرقية يقدم الكثير، وأن شباب وشابات الأعمال واجهة مشرفة لهذا المجتمع.