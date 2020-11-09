شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مخالفات «تكدس».. وتعقيم 740 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

رصدت أمانة المنطقة الشرقية 6 مخالفات، يوم أمس الأول، 3 منها تكدس في الأسواق المركزية، و3 لعدم التقيّد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19» في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك من خلال 487 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة. وأنجزت الأمانة تطهير 740 موقعًا، باستخدام 149528 لترًا من المعقمات والمطهرات المستخدمة، وذلك بمشاركة 457 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 7465 طنًا من النفايات، وإزالة 4086 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9351 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

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