شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى معايير الجودة الصحية في «إرادة» والعيون ومركزي القطيف والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي، منسوبي مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى القطيف المركزي، بتطبيق أعلى معايير الجودة، وذلك لتحقيق تطلعات المرضى والموظفين، سعيًا لتحقيق أهداف التحول الصحي ورفع جودة خدمات الرعاية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لتلك المرافق اطلع خلالها على سير العمل في العيادات والجهود التي يبذلها الطاقم من خلال سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمونها للمستفيدين، وتجول الغامدي على جميع الأقسام الطبية والإدارية بالمستشفيات، والتقى بعدد من الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى.

واطلع على أبرز المشاريع التي تنفذ في المستشفيات، وما تم في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، من تجهيز فلل التنويم، إضافةً إلى الاطلاع على مراحل مشروع مركز طب الأسنان بمستشفى القطيف المركزي، وأهم المشاريع المنفذة في مستشفى العيون التخصصي بالظهران.

وأوضح د. الغامدي أن زيارات المستشفيات والمجمع تستهدف لقاء الكوادر الصحية والإدارية العاملة بها، والتأكد من أن الخدمات الصحية لمنشآت التجمع تتماشى مع خطة التحول الصحي، بالإضافة إلى ما يقدم للمرضى من خدمات، بتوفير كامل الحلول والإمكانيات الطبية بأعلى جودة ممكنة في أقصر وقت ممكن.