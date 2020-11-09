شكرا لقرائتكم خبر عن 60 % إنجازا في تطوير شارع «عبدالله بن رواحة» والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطوير شارع عبدالله بن رواحة في الدمام، ضمن برنامج أنسنة المدن وجودة الحياة، وذلك بزيادة أعداد المشاة، وتقليل حركة المركبات، وإضافة مسار للدراجات، ومماشٍ.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان إلى أنه تمت معالجة عدد من الأرصفة المتهالكة وحفر الشوارع، فيما تمت معالجة عدد من التحويلات والحواجز الخرسانية، مبينًا أن نسبة الإنجاز في شارع عبدالله بن رواحة بلغت 60 %، والذي يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير الطرق المحورية ضمن برنامج أنسنة المدن في المنطقة الشرقية.

وأبان الصفيان أن الأمانة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، وهي توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية.