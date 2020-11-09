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فيديو.. أمطار وبرد على حائل والمدني يحذر
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
شهدت منطقة حائل مساء أمس الأحد هطول أمطار متوسطة وغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات والقرى التابعة للمنطقة.
من جهته، حذر الدفاع المدني في حائل من الاقتراب من بطون الأودية والشعاب بعد هطول الأمطار تفاديًا لوقوع حوادث.
وبحسب هيئة الأرصاد، تظل المنطقة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي حتى نهاية اليوم الاثنين.
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