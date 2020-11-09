أمانة عسير ردًّا على تقرير نفايات أبها: تجاوزنا الأزمة والمقاول الجديد باشر عمله

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

ردت أمانة منطقة عسير على خبر “متابعات الخليج 365” المنشور حول تكدس النفايات بأحياء وشوارع أبها.

وقالت الأمانة: إنه بناءً على ما نُشر في صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان تكدس للنفايات بشوارع وأحياء أبها بسبب المقاول الجديد والأمانة تعتذر، والمنشور بتاريخ 8/ 11/ 2020، فإن أمانة المنطقة تُقدّر وتعي مسؤولياتها تمامًا حول موضوع النفايات، والذي كثُر الحديث حوله، حيث باشر المُقاول الجديد بناءً على عقده مع الأمانة أعمال النظافة الميدانية، بمباشرةِ الفرق الميدانية والمُعدات والآليات أعمالها فعليًّا لتشمل جميع الأحياء، وتم تجاوز الأزمة بتكاتف الجهود والتنسيق؛ وذلك بعد انسحاب الشركة الأولى وسحب عُمالها ومعداتها دون إشعارنا.

وأضافت: نؤكد أن الأعمال مستمرة وعلى مدار الساعة، ونقدر للجميع تفهمهم، كما نوضح أن الأمانة وضعت خط تواصل دائم لرفع البلاغات والملاحظات عبر: 0535635173 وكذلك عبر 940.

وكانت “متابعات الخليج 365” قد رصدت آراء المواطنين وانطباعاتهم ورسالة الأمانة التي وصلت لهم بعد البلاغات التي تقدموا بها إلى غرفة العمليات بالأمانة.

ويمكن الاطلاع على التقرير من هنا.



