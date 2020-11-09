محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة الخبراني بزواج ابنها رجل الأعمال هادي يحيى مفرح خبراني، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة العارضة، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين، وأقارب الأسرتين وزملاء العريس. أسرة "الخبراني" تحتفل بزواج ابنها "هادي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-08 احتفلت أسرة الخبراني بزواج ابنها رجل الأعمال هادي يحيى مفرح خبراني، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة العارضة، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين، وأقارب الأسرتين وزملاء العريس. 08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 11:52 PM احتفلت أسرة الخبراني بزواج ابنها رجل الأعمال هادي يحيى مفرح خبراني، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة العارضة، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين، وأقارب الأسرتين وزملاء العريس. ، أسرة "الخبراني" تحتفل بزواج ابنها "هادي" ،

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