، وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم الشكر لمقام خادم الحرمين وولي عهده على الدعم اللامحدود

قال وزير الرياضة ورئيس ملف الرياض 2030 ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،إنه متفائل باستضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2030، نظرًا للملف القوي الذي قدم لاستضافة الحدث.

وقال "الفيصل" في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية: "نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما اللا محدود".

وأضاف: "اليوم نستكمل المسيرة والعطاء الذي نحظى به في القطاع الرياضي، والمملكة العربية السعودية أثبتت للجميع، أنها قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية".

وختم قائلاً: "نحن مستعدون لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لكن أمامنا عمل كبير لنصل إلى التجهيز العالي، من جميع النواحي وهذا ما نسعى إليه بإذن الله".