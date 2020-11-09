- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال وزير الرياضة ورئيس ملف الرياض 2030 ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،إنه متفائل باستضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2030، نظرًا للملف القوي الذي قدم لاستضافة الحدث.
وقال "الفيصل" في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية: "نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما اللا محدود".
وأضاف: "اليوم نستكمل المسيرة والعطاء الذي نحظى به في القطاع الرياضي، والمملكة العربية السعودية أثبتت للجميع، أنها قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية".
وختم قائلاً: "نحن مستعدون لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لكن أمامنا عمل كبير لنصل إلى التجهيز العالي، من جميع النواحي وهذا ما نسعى إليه بإذن الله".
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 01:14 AM
قدم الشكر لمقام خادم الحرمين وولي عهده على الدعم اللامحدودوزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030
قال وزير الرياضة ورئيس ملف الرياض 2030 ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،إنه متفائل باستضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2030، نظرًا للملف القوي الذي قدم لاستضافة الحدث.
وقال "الفيصل" في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية: "نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما اللا محدود".
وأضاف: "اليوم نستكمل المسيرة والعطاء الذي نحظى به في القطاع الرياضي، والمملكة العربية السعودية أثبتت للجميع، أنها قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية".
وختم قائلاً: "نحن مستعدون لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لكن أمامنا عمل كبير لنصل إلى التجهيز العالي، من جميع النواحي وهذا ما نسعى إليه بإذن الله".
، وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.