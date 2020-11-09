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أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض لقائد دراجة نارية يدعى محمد خياط حيث تعرض لحادث بعد صدمه من قبل مركبة عمداً في أحد الشوارع بمدينة جدة.

وبحسب الفيديو الذي وثقته كاميرا مثبتة على خوذة قائد الدراجة، تدحرجت الدراجة وقائدها لمسافة على الإسفلت بعدما صدمها قائد المركبة وهرب مسرعا من المكان دون أن يلتفت له أو يطمئن عليه.





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. قائد دراجة نارية يوثق لحظة تعرضه للدهس على طريق سريع من قبل قائد مركبة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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