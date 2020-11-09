خادم الحرمين الشريفين يشيد بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة بين ‎المملكة والولايات المتحدة

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين ‎المملكة العربية السعودية، وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ‎هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد تم إعلان فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الأمريكية بعد منافسة قوية مع دونالد ترامب الرئيس المنتهية ولايته، ليكون بايدن بذلك الرئيس الـ16 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب فوز كامالا هاريس بمنصب نائبة الرئيس لتكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بهذا المنصب.