خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة الرئيس

‏‎هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد قاما بتهنئة جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم إعلان فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الأمريكية بعد منافسة قوية مع دونالد ترامب الرئيس المنتهية ولايته، ليكون بايدن بذلك الرئيس الـ16 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب فوز كامالا هاريس بمنصب نائبة الرئيس لتكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بهذا المنصب.