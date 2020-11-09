خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان بايدن بمناسبة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة

هنأ ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية بعد منافسة قوية مع دونالد ترامب الرئيس المنتهية ولايته، ليكون بايدن بذلك الرئيس الـ16 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.