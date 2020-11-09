هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية بعد منافسة قوية مع دونالد ترامب الرئيس المنتهية ولايته، ليكون بايدن بذلك الرئيس الـ16 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان بايدن بمناسبة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.