السعودية اليوم / نيجيريا تسجّل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت نيجيريا 59 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم , أنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 63 ألفًا و 790 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند ألف و 155 حالة وفاة.

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01:01ت م

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أبوجا 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجّلت نيجيريا 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم , أنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 63 ألفًا و 790 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند ألف و 155 حالة وفاة.// انتهى //01:01ت م0231

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