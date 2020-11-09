السعودية اليوم / تونس تسجّل أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت تونس 1588 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، أنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 71 ألفًا و 119 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألف و 873 وفاة.

// انتهى //

23:20ت م

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تونس 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجّلت تونس 1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 25 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، أنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 71 ألفًا و 119 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألف و 873 وفاة.// انتهى //23:20ت م0228

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