السعودية اليوم / جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تواصل إنهاء إجراءات المعتمرين القادمين من خارج المملكة



جدة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

واصلت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تقديم خدماتها، المعنية بإنهاء إجراءات دخول المعتمرين القادمين إلى المملكة من الخارج، إذ أنهت اليوم جميع إجراءات دخول ضيوف الرحمن القادمين من دولة إندونيسيا، ضمن المرحلة الثالثة لعودة العمرة تدريجياً التي بدأت الأحد الماضي.

وأوضح مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد استمرار الجوازات في إنهاء جميع إجراءات دخول المعتمرين القادمين من الخارج ،مؤكداً تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتسخير الإمكانيات لخدمتهم على أكمل وجه، وبكل يسر وسهولة.

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23:16ت م

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