السعودية اليوم / المغرب تسجّل 4596 إصابة بفيروس كورونا



الرباط 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801 , فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة .

// انتهى //

23:10ت م

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الرباط 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجّلت المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 75 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألفا و781.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801 , فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة .// انتهى //23:10ت م0226

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