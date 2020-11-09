السعودية اليوم / جامعة الباحة تعلن عن فتح باب التسجيل بعضويات جمعية القيادة التربوية



الباحة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الجمعية العلمية

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن جامعة الباحة دأبت على تطوير الحركة العلمية، وممارسة دورها التعليمي والبحثي، وتعزيز دورها في الإسهام العلمي المجتمعي، مبيناً أن الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية هي إحدى الجمعيات العلمية التي سيكون لها دور فاعل وعلمي في مجال القيادة التربوية.

وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور غانم بن محمد الغامدي، أن الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية بجامعة الباحة، جمعية متخصصة في مجال القيادة التربوية تمت الموافقة على إنشائها وفق النظام المتبع للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية، رؤيتها الريادة العالمية في مجال القيادة التربوية، وتلتزم بتطوير الأداء القيادي، وتحفيز الإبداع الفكري في مجال تخصصها من خلال إجراء الدراسات العلمية وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتخصصة والإسهام في تحقيق التنمية القيادية المستدامة.

ونوه إلى أنه تمت الموافقة على تخفيض رسوم الاشتراكات السنوية في الدورة الأولى لانطلاق الجمعية، سعيًا من الجامعة إلى إتاحة فرصة الاشتراك في العضويات لأكبر عدد من المتخصصين والمهتمين والعاملين في مجال تخصص الجمعية للاستفادة من خدماتها المستقبلية في سبيل التنمية القيادية.

وأبان رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية الدكتور عمير بن سفر الغامدي، أن الجمعية فتحت باب التسجيل في ثلاث عضويات هي، العضوية العاملة وتخدم المتخصصين الحاصلين على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية، وعضوية الانتساب وتخدم الطلاب الجامعيين في مجال تخصص الجمعية، وكذلك العاملين والمهتمين بمجال الجمعية ممن لا تتوفر لديهم معايير الحصول على العضوية العاملة، إضافة إلى العضوية الشرفية، حيث تمنح لكل من يقدم للجمعية خدمات مادية أو معنوية أو يسهم في تطوير مجالات اهتمامها داخل المملكة وخارجها ، مشيراً إلى إتاحة التقديم على عضويات الجمعية من خلال رابط الخدمات الإلكترونية على موقع جامعة الباحة، مؤكدًا على ضرورة الاطلاع على أنواع العضويات وشروط كل عضوية ومزاياها وآلية تسديد رسوم الاشتراك قبل البدء في استكمال نموذج التسجيل وذلك من خلال صفحة الجمعية.

// انتهى //

23:04ت م

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الباحة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية بجامعة الباحة عن فتح باب التسجيل في عضوياتها للدورة الأولى.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن جامعة الباحة دأبت على تطوير الحركة العلمية، وممارسة دورها التعليمي والبحثي، وتعزيز دورها في الإسهام العلمي المجتمعي، مبيناً أن الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية هي إحدى الجمعيات العلمية التي سيكون لها دور فاعل وعلمي في مجال القيادة التربوية.وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور غانم بن محمد الغامدي، أن الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية بجامعة الباحة، جمعية متخصصة في مجال القيادة التربوية تمت الموافقة على إنشائها وفق النظام المتبع للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية، رؤيتها الريادة العالمية في مجال القيادة التربوية، وتلتزم بتطوير الأداء القيادي، وتحفيز الإبداع الفكري في مجال تخصصها من خلال إجراء الدراسات العلمية وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتخصصة والإسهام في تحقيق التنمية القيادية المستدامة.ونوه إلى أنه تمت الموافقة على تخفيض رسوم الاشتراكات السنوية في الدورة الأولى لانطلاق الجمعية، سعيًا من الجامعة إلى إتاحة فرصة الاشتراك في العضويات لأكبر عدد من المتخصصين والمهتمين والعاملين في مجال تخصص الجمعية للاستفادة من خدماتها المستقبلية في سبيل التنمية القيادية.وأبان رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية الدكتور عمير بن سفر الغامدي، أن الجمعية فتحت باب التسجيل في ثلاث عضويات هي، العضوية العاملة وتخدم المتخصصين الحاصلين على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية، وعضوية الانتساب وتخدم الطلاب الجامعيين في مجال تخصص الجمعية، وكذلك العاملين والمهتمين بمجال الجمعية ممن لا تتوفر لديهم معايير الحصول على العضوية العاملة، إضافة إلى العضوية الشرفية، حيث تمنح لكل من يقدم للجمعية خدمات مادية أو معنوية أو يسهم في تطوير مجالات اهتمامها داخل المملكة وخارجها ، مشيراً إلى إتاحة التقديم على عضويات الجمعية من خلال رابط الخدمات الإلكترونية على موقع جامعة الباحة، مؤكدًا على ضرورة الاطلاع على أنواع العضويات وشروط كل عضوية ومزاياها وآلية تسديد رسوم الاشتراك قبل البدء في استكمال نموذج التسجيل وذلك من خلال صفحة الجمعية.// انتهى //23:04ت م0221

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